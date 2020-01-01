Ваша корзина
Ваша корзина пуста!
Также у нас доступны различные плагины, позволяющие расширить функционал: сео, социальные сети, оплата и др. Наши готовые решения позволят сократить бюджет на создание нового сайта объявлений в несколько десятков раз. Это гораздо дешевле и быстрее, чем заказать разработку доски объявлений с нуля. Если по каким-то причинам функционала будет недостаточно, то мы готовы выполнить любые доработки для самых Ваших нестандартных задач. С нашей помощью можно создать отличный сайт объявлений для заработка в любой тематике.
Osclass шаблон Bitfinder подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Можно использовать если Ваш ресурс рассчитан на несколько стран, одну страну, несколько регионов или один город. Десять готовых цветовых шаблонов и индивидуально настраивамые цвета с помощью палитры Color Picker. И много других опций. Современный дизайн в стиле material/flat. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов..
Osclass премиум шаблон Fino Демо шаблона Нажмите слева шестерёнку, чтобы увидеть разные цвета и опции. 1. Адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов. 2. Bootstrap, HTML5, CSS3. 3. На главной странице встроена карусель, администратор может выбрать опции карусели: а) показывать премиум объявления б) показывать популярные объявления г) убрать карусель д) настроить кол-во объявлений показыв..
Eva - универсальный Osclass шаблон и подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Современный дизайн в стиле Material Design, с визуальными эффектами и удобной интерактивной картой. Различные настройки для владельца сайта, которые можно выполнить в пару кликов мышкой. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, подходит для использования на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.2. HTML5, CSS3.3. Неограниченное количество цветов с помощью пал..
Osclass шаблон Violet подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Можно использовать если Ваша доска объявлений рассчитана на несколько стран, одну страну, несколько регионов или один город.Настраиваемые цвета с помощью палитры Color Picker. Различные опции. Современный профессиональный дизайн в стиле material design. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов.2. HTML5, CSS3.3. Неогра..
Демо шаблона Osclass шаблон Bello - результат работы команды профессионалов. Над этим Osclass шаблоном доски объявлений работали профессиональные дизайнер, верстальщик и программисты. Достоинства: Информативен Удобен для пользователей. В процессе разработки уделили особое внимание. Имеет множестов настроек для администратора Адаптивный. Одинаково хорошо смотрится на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Достаточно лё..
Osclass SEO PRO плагин В этом плагине есть всё необходимое для SEO оптимизации доски объявлений на Osclass. С помощью него Вы сможете редактировать/добавить title, description, keywords для наиболее важных страниц сайта. Osclass SEO PRO плагин имеет встроенный редактор robots и мощный генератор sitemap. Sitemap генератор имеет различные настраиваемые опции, а так же в тестах показывает лучшие результы по потребления памяти и времени генерации ..
Ultimate Social Login - это плагин для авторизации на сайте Osclass с помощью социальных сетей.Функциональность:Вход или регистрация на Osclass с помощью соц.сетейАдмин может вкл. или выкл. поддержку любой из доступных соцсетей в плагинеМожно выбрать порядок отображения кнопок , путём простого перетаскивания в настройках плагинаКнопки адаптивные, отлично смотрятся на компьютерах, планшетах и смартфонахПодробная инструкция в настройках плагина п..
Osclass плагин оплаты Russian Ultimate Payments Russian Ultimate Payments- очень многофункциональное решение для монетизации сайта объявлений на Osclass. Плагин для оплаты премиум статуса, поднятия объявлений в топ, выделение цветом, платной публикация и других функций для доски объявлений Osclass. Russian Ultimate payments позволяет принимать оплату с помощью различных платёжных систем и агрегаторов: Paypal, Яндекс Деньги ( оплата Янде..
Премиум Пакет Osclass Pro11: 1) Шаблон Eva 2) SEO PRO плагин 3) Russian Ultimate Payments плагин Покупать пакетом из шаблона и плагинов выгодней ! Если нужна комбинация отличная от данной, напишите нам на почту. ..
Ultimate Messaging плагин личных сообщений Osclass С помощью данного плагина можно реализовать личную переписку пользователей на сайте.Богатый функционал позволит настраивать различные опции, антиспам и вести статистику.Возможности: 1. Включить использование сообщений на сайте.2. Интегрировать в форму связи объявления. Сообщения из формы станут приходить в личные на сайте, а не просто отправляться на e-mail автора объявления3. Встроить отде..
Премиум Пакет Osclass Pro6: 1) Шаблон Fino 2) SEO PRO плагин 3) Russian Ultimate Payments плагин4) Google maps pro Специальный русский пакет! Покупать пакетом дешевле! Если нужна комбинация отличная от данной, напишите нам на почту. ..
Osclass шаблон MarketplaceДемо шаблона Легкая адаптивная тема osclass с уникальным дизайном и мощными функциямиШаблон профессионального дизайна с множеством настраиваемых опций .Это очень быстрая тема для сайта объявлений любой тематики.Настройки шаблона описаны ниже.Базовые настройки1. Настройка Placeholder в поиске2. Показывать объявления на страницах поиска как Галерея/Список3. Иконка категории в последних и поиск элементов ВКЛ/ВЫКЛ4. Поиск на гл..
Давай помогу тебе потратить деньги :)