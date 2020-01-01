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Osclass шаблоны доски объявлений

С помощью них Вы сможете создать современный, быстрый и удобный сайт доски объявлений.  Все наши osclass шаблоны доски объявлений качественные, адаптивные, универсальные, имеют множество различных функций и цветов. Полностью переведены на русский язык, английский и другие языки.  Значительно функциональней любого бесплатного аналога. Это отличный выбор для создания собственной доски объявлений.
  • Все шаблоны и плагины тщательно проверяются перед поступлением в продажу, на работоспособность, совместимость и другие заявленные характеристики.
  • Бессрочная лицензия. Вы платите всего один раз при покупке, никаких регулярных платежей.
  • Все последующие обновления Вы получаете абсолютно бесплатно.
  • Исходный код открыт, Вы можете настраивать и править продукты под себя.
  • По любому из продуктов Вы можете получить бесплатную консультацию и поддержку.
  • На нашем сайте можно легко, быстро и удобно купить нужный  шаблон.
  • Весь процесс автоматизирован, достаточно оплатить одним из удобных способов и затем скачать из своего кабинета покупку.

Также у нас доступны различные плагины, позволяющие расширить функционал: сео, социальные сети, оплата и др. Наши готовые решения позволят сократить бюджет на создание нового сайта объявлений в несколько десятков раз. Это гораздо дешевле и быстрее, чем заказать разработку доски объявлений с нуля. Если по каким-то причинам  функционала будет недостаточно, то мы готовы выполнить любые доработки для самых Ваших нестандартных задач. С нашей помощью можно создать отличный сайт объявлений для заработка в любой тематике.

Особенно выгодно покупать Пакеты из шаблонов и плагинов. В пакет включен набор из шаблона, плагинов оплаты и seo. Т.е в пакете есть фактически всё необходимое для полноценной работы доски объявлений на Osclass. А цена значительно выгодней, чем если покупать всё по отдельности!

Рекомендуемые

Скидка 54%
more_vert Bitfinder шаблон
Bitfinder шаблон
3780 руб. 1740 руб.
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Bitfinder шаблонclose

Osclass шаблон Bitfinder подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Можно использовать если Ваш ресурс рассчитан на несколько стран, одну страну, несколько регионов или один город. Десять готовых цветовых шаблонов и индивидуально настраивамые цвета с помощью палитры Color Picker. И много других опций. Современный дизайн в стиле material/flat. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов..

Скидка 57%
more_vert Fino шаблон
Fino шаблон
3494 руб. 1490 руб.
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Fino шаблонclose

Osclass премиум шаблон Fino Демо шаблона Нажмите слева шестерёнку, чтобы увидеть разные цвета и опции. 1. Адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов. 2. Bootstrap, HTML5, CSS3. 3. На главной странице встроена карусель, администратор может выбрать опции карусели: а) показывать премиум объявления б)  показывать популярные объявления г) убрать карусель д) настроить кол-во объявлений показыв..

Скидка 45%
more_vert Eva шаблон
Eva шаблон
4500 руб. 2490 руб.
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Eva шаблонclose

Eva - универсальный Osclass шаблон и подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Современный дизайн в стиле Material Design, с визуальными эффектами и удобной интерактивной картой. Различные настройки для владельца сайта, которые можно выполнить в пару кликов мышкой. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, подходит для использования на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.2. HTML5, CSS3.3. Неограниченное количество цветов с помощью пал..

Скидка 45%
more_vert Violet шаблон
Violet шаблон
4500 руб. 2490 руб.
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Violet шаблонclose

Osclass шаблон Violet подойдёт для сайта объявлений любой тематики. Можно использовать если Ваша доска объявлений рассчитана на несколько стран, одну страну, несколько регионов или один город.Настраиваемые цвета с помощью палитры Color Picker. Различные опции. Современный профессиональный дизайн в стиле material design. Демо шаблона 1. Шаблон адаптивный, походит для компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов и смартфонов.2. HTML5, CSS3.3. Неогра..

Скидка 50%
more_vert Bello шаблон
Bello шаблон
3494 руб. 1740 руб.
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Bello шаблонclose

Демо шаблона Osclass шаблон Bello - результат работы команды профессионалов. Над этим Osclass шаблоном доски объявлений работали профессиональные дизайнер, верстальщик и программисты. Достоинства: Информативен Удобен для пользователей. В процессе разработки уделили особое внимание. Имеет множестов настроек для администратора Адаптивный. Одинаково хорошо смотрится на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Достаточно лё..

Скидка 62%
more_vert SEO PRO плагин
SEO PRO плагин
2900 руб. 1100 руб.
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SEO PRO плагинclose

Osclass SEO PRO плагин В этом плагине есть всё необходимое для SEO оптимизации доски объявлений на Osclass. С помощью него Вы сможете редактировать/добавить title, description, keywords для наиболее важных страниц сайта. Osclass SEO PRO плагин имеет встроенный редактор robots и мощный генератор sitemap. Sitemap генератор имеет различные настраиваемые опции, а так же в тестах показывает лучшие результы по потребления памяти и времени генерации ..

Скидка 25%
more_vert Ultimate Social Login плагин
Ultimate Social Login плагин
1740 руб. 1300 руб.
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Ultimate Social Login плагинclose

Ultimate Social Login - это плагин для авторизации на сайте Osclass  с помощью социальных сетей.Функциональность:Вход или регистрация на Osclass  с помощью соц.сетейАдмин может вкл. или выкл. поддержку любой из доступных соцсетей в плагинеМожно выбрать порядок отображения кнопок , путём простого перетаскивания в настройках плагинаКнопки адаптивные, отлично смотрятся на компьютерах, планшетах и смартфонахПодробная инструкция в настройках плагина п..

Скидка 33%
more_vert Russian Ultimate Payments плагин
Russian Ultimate Payments плагин
2921 руб. 1950 руб.
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Russian Ultimate Payments плагинclose

Osclass плагин оплаты Russian Ultimate Payments Russian Ultimate Payments- очень многофункциональное решение для монетизации сайта объявлений на Osclass. Плагин для оплаты премиум статуса, поднятия объявлений в топ, выделение цветом, платной публикация и других функций для доски объявлений Osclass. Russian Ultimate payments позволяет принимать оплату с помощью  различных платёжных систем и агрегаторов: Paypal, Яндекс Деньги ( оплата Янде..

Скидка 49%
more_vert Пакет Pro11:Шаблон Eva + SEO PRO +Russian Ultimate Payments
Пакет Pro11:Шаблон Eva + SEO PRO +Russian Ultimate Payments
9080 руб. 4600 руб.
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Пакет Pro11:Шаблон Eva + SEO PRO +Russian Ultimate Paymentsclose

Премиум Пакет Osclass Pro11: 1) Шаблон Eva 2) SEO PRO плагин 3) Russian Ultimate Payments плагин Покупать пакетом из шаблона и плагинов выгодней ! Если нужна комбинация отличная от данной, напишите нам на почту. ..

Скидка 43%
more_vert Ultimate Messaging плагин
Ultimate Messaging плагин
2600 руб. 1490 руб.
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Ultimate Messaging плагинclose

Ultimate Messaging плагин личных сообщений Osclass С помощью данного плагина можно реализовать личную переписку пользователей на сайте.Богатый функционал позволит настраивать различные опции, антиспам и вести статистику.Возможности: 1. Включить использование сообщений на сайте.2. Интегрировать в форму связи объявления. Сообщения  из формы станут приходить в личные на сайте, а не просто отправляться на e-mail автора объявления3. Встроить отде..

Скидка 54%
more_vert Пакет Pro6: Шаблон Fino +SEO PRO+ Russian Ultimate Payments+Google maps
Пакет Pro6: Шаблон Fino +SEO PRO+ Russian Ultimate Payments+Google maps
7900 руб. 3600 руб.
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Пакет Pro6: Шаблон Fino +SEO PRO+ Russian Ultimate Payments+Google mapsclose

Премиум Пакет Osclass Pro6: 1) Шаблон Fino 2) SEO PRO плагин 3) Russian Ultimate Payments плагин4) Google maps pro Специальный русский пакет! Покупать пакетом дешевле! Если нужна комбинация отличная от данной, напишите нам на почту. ..

Скидка 45%
more_vert Marketplace шаблон
Marketplace шаблон
4500 руб. 2490 руб.
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Osclass шаблон MarketplaceДемо шаблона Легкая адаптивная тема osclass с уникальным дизайном и мощными функциямиШаблон профессионального дизайна с  множеством настраиваемых опций .Это очень быстрая тема для сайта объявлений любой тематики.Настройки шаблона описаны ниже.Базовые настройки1. Настройка Placeholder в поиске2. Показывать объявления на страницах поиска как Галерея/Список3. Иконка категории в последних и поиск элементов ВКЛ/ВЫКЛ4. Поиск на гл..

Последние новости

Обновление Autoposting
Обновление Autoposting
Вышла новая версия плагина Autoposting 1.3.1.Обновлена инструкция для  ...
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Обновление Russian Ultimate 4.2.0
Обновление Russian Ultimate 4.2.0
Вышло обновление плагина Osclass Russian Ultimate Payments до версии  ...
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